Le regole della liquidazione e dichiarazione Iva precompilata (Di sabato 17 luglio 2021) Con il provvedimento dell’8 luglio 2021 sono precisate le regole che, dal 1° luglio 2021, utilizzando i dati pervenuti delle fatture elettroniche, dei corrispettivi giornalieri, delle comunicazioni transfrontaliere (il c.d. “esterometro”) e ulteriori degli elementi presenti nell’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate, in un’area dedicata, mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia le bozze: dei registri IVA, che, mensilmente sono aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, a decorrere dal ... Leggi su leggioggi (Di sabato 17 luglio 2021) Con il provvedimento dell’8 luglio 2021 sono precisate leche, dal 1° luglio 2021, utilizzando i dati pervenuti delle fatture elettroniche, dei corrispettivi giornalieri, delle comunicazioni transfrontaliere (il c.d. “esterometro”) e ulteriori degli elementi presenti nell’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate, in un’area dedicata, mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia le bozze: dei registri IVA, che, mensilmente sono aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, a decorrere dal ...

fattoquotidiano : LA TRATTATIVA STATO-CALCIO Aver portato migliaia di persone in piazza senza freni e senza regole per la sfilata del… - techworldaleant : WhatsApp ha bloccato in un mese 2 milioni di account di utenti indiani per prevenire comportamenti dannosi, ha affe… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Il mancato saluto al presidente Mattarella, la fuga dallo stadio per non assistere alla premiazione della squadra italiana,… - polato_maurizio : RT @marcodimaio: Ad Aprigliano il sindaco Alessandro Porco (@ItaliaViva) ha stabilito che per partecipare agli eventi della stagione estiva… - BoncoddoIT : @9Rosss È quasi nulla anche per via della stagione estiva e perché stiamo continuando a seguire le regole anti-cont… -