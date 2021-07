Gianni Morandi | nuovo video | Ddl Zan e “Harry Styles mi copia?”

(Di sabato 17 luglio 2021) Giorni intensi per: unsingolo con tanto diuscito qualche giorno fa per il cantante, con un outfit che fa pensare a un possibile messaggio per il Ddl Zan. Poi,ha condiviso una serie di foto sulla sua pagina Facebook. Le suddette foto, mostrano lui emessi a paragone. Con più di cinquanta milioni di dischi venduti in tutto il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

vladiluxuria : A favore del #ddlZan si schierano molti cantanti: da @LoredanaBerte a @paolaturci, da Gianni Morandi a @Fedez e tra… - lorenzojova : Gianni Morandi - L'Allegria (Official Video) - PeccoBagnaia : L’Allegria di Gianni Morandi, scritta da Lorenzo Jovanotti Regia ?? @maikid @VRRidersAcademy #GoFree - _m4rtaa_ : RT @fineelinexwalls: ciao sono diventata un gianni morandi stan account - kyjrob : RT @calumflawIess: Gianni Morandi io ti amo. -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Harry Styles imitaoppure il contrario? L'ironia del cantante bolognese non ha mai fine, e poche ore faè tornato a scherzare, sulle sue pagine social, a proposito di una serie di look che l'ex ...Harry Styles come. Le foto paragone che ieri hanno fatto il giro del web sono arrivate anche al cantante di Monghidoro che le ha condivise sui suoi social scrivendo: Ovviamente i suoi fan non hanno ...Giorni intensi per Gianni Morandi: un nuovo singolo con tanto di video uscito qualche giorno fa per il cantante, con un outfit che fa pensare a un ...13:49Escl: Palermo, Lucca saluta i compagni (VIDEO) 12:27Il Palermo ironizza sul look di Gianni Morandi e Harry Styles: “Siete voi che copiate noi” (FOTO) 12:27Saraniti e quelle foto sui social: ...