F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2021 domani in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming (Di sabato 17 luglio 2021) Il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 è il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, che fa tappa a Silverstone. Dopo la doppietta in Austria sul tracciato di Spielberg, Max Verstappen punta al tris per allungare in classifica su Lewis Hamilton. Il sette volte campione mondiale, però, darà il 100% per rialzarsi ed evitare di subire un’altra sconfitta, spinto dai suoi tifosi. Alle 16 di domenica 18 luglio si spegneranno i semafori in Inghilterra, l’evento sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Formula 1 e in streaming per gli abbonati Sky Go e Now Tv. Su TV8, invece, la ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) IlPremio diè il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, che fa tappa a. Dopo la doppietta in Austria sul tracciato di Spielberg, Max Verstappen punta al tris per allungare in classifica su Lewis Hamilton. Il sette volte campione mondiale, però, darà il 100% per rialzarsi ed evitare di subire un’altra sconfitta, spinto dai suoi tifosi. Alle 16 di domenica 18 luglio si spegneranno i semafori in Inghilterra, l’evento sarà trasmesso inda Sky Sport Formula 1 e inper gli abbonati Sky Go e Now Tv. Su TV8, invece, la ...

