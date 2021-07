Asia Argento | dedica al padre Dario Argento dopo la standing ovation a Cannes | “Orgogliosa | ti amo papà”

(Di sabato 17 luglio 2021) L’attriceha accompagnato ilal Festival di, dove è stato presentato il film fuori concorso in cui il Maestro del brivido ha partecipato come attore. A 80 anni, il regista si è cimentato per la prima volta nella recitazione, guadagnando ladel pubblico in sala. Nulla poteva rendere piùla figlia, che hato launa bellissimapubblicata su Instagram. ...

Advertising

infoitcultura : Asia Argento a Cannes 2021 con papà Dario: sul red carpet è una dark lady con i tatuaggi in mostra - simonerovere3 : @gniola Ad Asia Argento non piace questo elemento ?????? - sigma_tao : la divina comemdia insegna genoma ARGENTO elemento di PIVOT VIVO=ARGENTO deriva mercurio=MONTE=PIANETA=Votto SANTA… - sigma_tao : la divina comemdia insegna sillogismo egiziano ASIA : ARGENTO=ANTONIO : YVES istanza template ASIA=ARGENTO_VIVO=I… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna RIFIUTI=RIFIVTI che nessuno vuole ASIA ARGENTO insegna ogni miliardesimo di RIFIUTI è argento viv… -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Argento

Corriere della Sera

... dall'età di 15 anni tiene recital in Europa, Stati Uniti, Sud America e. In ottemperanza alla ...saranno premiati con una borsa di studio offerta dal Rotary Club Orbetello - Costa d'. ...... molte finali sfiorate per un soffio e tre podi nazionali, con due medaglie d', con Gaia Marsili alla fune e Emma Di Berardino nella specialità Alla round e una di bronzo conBrandimarti. ...Le foto dei Maneskin vincitori di Eurovision 2021 guarda 864380 • di Spettacolo Fanpage Tutti i film italiani al Festival di Cannes 2021 Non manca il tricolore nel ricco programma del Festival di Cann ...In attesa di vedere il documentario uscire nelle sale ('spero in autunno, Covid permettendo'), è già in preparazione un nuovo lavoro 'Chi, come me, è cresciuto in Mugello, non può non essere colpito e ...