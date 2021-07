Variente Delta si fa sentire | risale indice Rt settimanale Ma impatto sugli ospedali rimane minimo

(Di venerdì 16 luglio 2021)l'Rt: è a 0,91, contro lo 0,66 della scorsa settimana. In aumento anche l'incidenza dei casi che passa da 11 a 19 casi ogni 100mila abitanti. Sono i primi dati emersi dal ...

Risale l'indice Rt settimanale: è a 0,91, contro lo 0,66 della scorsa settimana. In aumento anche l'incidenza dei casi che passa da 11 a 19 casi ogni 100mila abitanti. Sono i primi dati emersi dal ...Il focus era tutto sullae Cartabellotta ha spiegato che 'si sta verificando quello che ci si immaginava, se una variante più contagiosa inizia a diffondersi ed è destinata a diventare ...Focolaio Covid a Roma, nel quartiere Monteverde. È scoppiato successivamente alla finale di Euro 2020 tra Italia-Inghilterra, vinta dagli Azzurri. Dopo la partita sono risultati contagiati ..."La variante Delta ci ha mostrato che potrebbe scappare ai vaccini, la prossima variante non la conosciamo, ma non ci sono elementi di grande novità, abbiamo sempre saputo che è una corsa contro il ...