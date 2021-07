UPAS | spoiler dal 19 al 23 luglio | Serena messa a dura prova da Filippo

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 16 luglio 2021) Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni di Un posto al sole inerenti la settimana dal 19 al 23 aprile. Come sempre vi ricordiamo cheva in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Nelle puntate di questa settimana abbiamo visto come, ancora affetto da una grave su Quotidianpost.