Comunque vivere in questi tempi un suo fascino lo conserva. Io, ad esempio, non escludo tra qualche tempo di aver voglia di prendere di nuovo a mazzate i fascisti diventati nel frattempo fintodemoparafascisti; o di farmi riprendere dall'indicibile teppismo di rigare le portiere delle Porsche posteggiate per strada; o di avvisare Caselli che dopo tutte quelle riunioni organizzate col Pci per garantire l'autonomia della magistratura, i capelli alla Wanda, beh, erano il minimo; o di informare Mario Segni che il suo erede più vivace sarebbe stato Toninelli; o di ospitare un'altra volta quelli di Arafat insieme a quelli ...

Ultime Notizie dalla rete : Una strana Steam Deck: abbiamo provato il PC da gaming portatile di Valve In primis perché gli stick analogici sono in linea con la croce direzionale e con i tasti frontali, una scelta che sembra un po' strana vista l'abitudine che abbiamo a controller con i comandi ...

Raffaella Carrà, in arrivo il musical sulla regina della tv Sentire le mie canzoni cantate da un'altra persona mi ha dato una strana, ma allo stesso tempo piacevole, sensazione... e poi le musiche sono straordinarie e si percepisce una forza che ti attraversa ...

La strana guerra tra Fedez e una sigla La Repubblica Una strana voglia di mazzate ai fascisti Sono tempi in cui, tutto sommato, questa attività conserva un suo fascino. Insieme al teppismo di rigare le Porsche e perfino riportare in palmo di mano quel leader che è Enrico Letta ...

Una vita da giostraio Michele Pellerani, titolare del Luna Park di Agno, racconta una vita condivisa da tre generazioni della sua famiglia in un mestiere che, al di là ...

