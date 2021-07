Ufficiale: l’Ajax blinda Tadic. Rinnovo fino al 2024 (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo una stagione 2020-21 segnata dalla vittoria di un nuovo titolo di Eredivisie, l’Ajax in vista del prossimo campionato ha deciso di blindare Dusan Tadic. Il 32enne serbo resterà ad Amsterdam ancora per molto tempo. Ecco il comunicato del club. “l’Ajax e Dusan Tadic hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del serbo, in scadenza il 30 giugno 2023. Il suo nuovo contratto durerà fino al 30 giugno 2024”. He’s going nowhere… — AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2021 FOTO: Sito Ufficiale Ajax L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo una stagione 2020-21 segnata dalla vittoria di un nuovo titolo di Eredivisie,in vista del prossimo campionato ha deciso dire Dusan. Il 32enne serbo resterà ad Amsterdam ancora per molto tempo. Ecco il comunicato del club. “e Dusanhanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del serbo, in scadenza il 30 giugno 2023. Il suo nuovo contratto dureràal 30 giugno”. He’s going nowhere… — AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2021 FOTO: SitoAjax L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

