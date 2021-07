Sequestrati due stabilimenti balneari nel salernitano (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Capaccio – Foce Sele, ilo scorso14 luglio e quest’oggi, a seguito di intensificazione dei controlli mirati alla tutela del territorio, nello specifico sulla regolarità degli stabilimenti balneari, sono intervenuti in località “Varolato” del comune di Capaccio Paestum (Sa). All’atto dei controlli, i militari accertavano che 4 stabilimenti era sprovvisti dell’autorizzazione prevista dall’art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 per l’installazione delle strutture amovibili ivi presenti, e del nulla osta previsto dall’art. 13 della L. 394/1991, in quanto aree ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Capaccio – Foce Sele, ilo scorso14 luglio e quest’oggi, a seguito di intensificazione dei controlli mirati alla tutela del territorio, nello specifico sulla regolarità degli, sono intervenuti in località “Varolato” del comune di Capaccio Paestum (Sa). All’atto dei controlli, i militari accertavano che 4era sprovvisti dell’autorizzazione prevista dall’art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 per l’installazione delle strutture amovibili ivi presenti, e del nulla osta previsto dall’art. 13 della L. 394/1991, in quanto aree ...

Advertising

PePPe05663972 : RT @Lasiciliaweb: Sequestrati 2 milioni di filtri e cartine CATANIA - Oltre due milioni di filtri e cartine per tabacco illecitamente desti… - anteprima24 : ** Sequestrati due stabilimenti balneari nel salernitano ** - lentinivince : RT @Lasiciliaweb: Sequestrati 2 milioni di filtri e cartine CATANIA - Oltre due milioni di filtri e cartine per tabacco illecitamente desti… - Lasiciliaweb : Sequestrati 2 milioni di filtri e cartine CATANIA - Oltre due milioni di filtri e cartine per tabacco illecitamente… - Lasiciliaweb : Sequestrati 2 milioni di filtri e cartine CATANIA - Oltre due milioni di filtri e cartine per tabacco illecitamente… -