Sébastien Ogier | ”Stare avanti a Elfyn Evans è la priorità”

Leggi su rallyeslalom

(Di venerdì 16 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. “So che in questo fine settimana sarà difficile vincere, non si può essere sempre primi e soprattutto ho l’ingrato compito di spazzare la strada agli altri”. Questa la riflessione del francese sette volte campione del mondo rally, nonostante sembra stia applicando la sua “classica” tattica. “La cosa più importante per me è tenere d’occhioL'articolo proviene da RS E OLTRE.