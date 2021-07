Scuola: Baricco in Senato lunedì per dialogo con Nencini-Parente sulla Dad (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug (Adnkronos) - Il presidente della commissione Cultura Riccardo Nencini e la presidente della commissione Sanità del Senato Annamaria Parente dialogheranno lunedì 19 luglio alle 12 presso la sala Caduti di Nassirya del Senato con lo scrittore Alessandro Baricco in merito all'impatto della didattica digitale integrata (Ddi) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. Lo rende noto la presidenza della commissione Sanità. Le commissioni Cultura e Sanità del Senato sono giunte all'approvazione di una risoluzione che - fra le altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug (Adnkronos) - Il presidente della commissione Cultura Riccardoe la presidente della commissione Sanità delAnnamariadialogheranno19 luglio alle 12 presso la sala Caduti di Nassirya delcon lo scrittore Alessandroin merito all'impatto della didattica digitale integrata (Ddi) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. Lo rende noto la presidenza della commissione Sanità. Le commissioni Cultura e Sanità delsono giunte all'approvazione di una risoluzione che - fra le altre ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Baricco in Senato lunedì per dialogo con Nencini-Parente sulla Dad... - Chiara_golden : Che bella sensazione quando in TV, a scuola o anche in un discorso normale si parla di mitologia greca e romana e t… -