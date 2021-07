Lorella Cuccarini spiega il suo post su Raffaella Carrà “Chi ha criticato…”

(Di venerdì 16 luglio 2021)risponde alle critiche ricevute dopo aver scritto un messaggio di cordoglio dopo la scomparsa di. Vediamo insieme come ha reagito. Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da(@l) Lo scorso 5 luglio è venuta a mancare una della più grandi presentatrici del nostro paese,. Non era molto amata solo in Italia, ma anche all’estero la grande conduttrice era molto ...

L'insegnante di Amici finalmente ha rotto il silenzio dopo le tante critiche ricevute sui social per via del messaggio di addio alla Carrà Dopo giorni si silenzio e riflessione,finalmente ha rotto il silenzio sulle critiche che ha ricevuto per il messaggio alla Carrà. L'insegnante di Amici , infatti, è stata presa di mira sui social da molti haters per la ...Tra le prime a criticare lac'è stata Heather Parisi , da sempre in polemica con la collega, che su Twitter aveva commentato così le parole di: 'È sorprendente: il potere che ha la ...Lorella Cuccarini aveva dedicato, come molti altri vip e personaggi dello spettacolo, un messaggio a Raffaella Carrà dopo la notizia della sua morte arrivata improvvisamente. “Vorrei dirti tante cose ...In molti infatti hanno espresso per lei delle bellissime parole, tra queste anche la professoressa Lorella Cuccarini nonostante la giovane ballerina non facesse parte della sua squadra. Nonostante ciò ...