Libero De Rienzo morto, il cordoglio dei colleghi sui social: "Ciao Picchio" (Di venerdì 16 luglio 2021) "Quante risate Picchio. Quanto mi hai fatto ridere. Nel dolore voglio pensare solo a questo. Riposa in pace". Con un commosso messaggio sui social Edoardo Leo da' l'ultimo addio a Libero De Rienzo , ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) "Quante risate. Quanto mi hai fatto ridere. Nel dolore voglio pensare solo a questo. Riposa in pace". Con un commosso messaggio suiEdoardo Leo da' l'ultimo addio aDe, ...

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - paolaceola : RT @fguglieri: Il personaggio di Libero De Rienzo in Santa Maradona il più “relatable, all’epoca, con la mia gioventù stupida e sfaccendata… - morandi_andrea : RT @thetrueshade: Libero De Rienzo io spero che qualcuno lassù avesse bisogno urgente di un cazzo di genio ribelle, altrimenti davvero m’in… -