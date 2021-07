Libero De Rienzo è morto di infarto a 44 anni

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - repubblica : E' morto Libero De Rienzo: stroncato da un infarto - repubblica : ?? Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - SchwarzGuido : RT @marcodifonzo: E' deceduto all'età di 44 anni, stroncato da un infarto, nella sua casa romana, l'attore napoletano Libero De Rienzo. (gr… - DavideFacchini : Ecco cazzo, Libero Di Rienzo proprio no... :( -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

Stroncato da un infarto a soli 44 anni. È morto così l'attoreDe, napoletano, che aveva intrapreso la carriera nello spettacolo seguendo le orme del padre Fiore, già aiuto regista di Citto Maselli . Nato nel quartiere napoletano di Chiaia, a soli ...È morto a 44 anni l'attore napoletanoDeper un malore improvviso. C lasse '77, è stato ritrovato morto in casa a Roma in zona Madonna del Riposo, dopo l'intervento di un amico preoccupato per le mancate risposte al telefono.È morto a 44 anni l'attore Libero Di Rienzo per un malore improvviso. Era a casa con la moglie a Roma ed era noto per la sua interpretazione di Giancarlo Siani, il giornalista ...Libero De Rienzo è morto. L'attore, classe '77, è stato ritrovato morto in casa in zona Madonna del Riposo, dopo l'intervento di un amico preoccupato per le mancate ...