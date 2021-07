Indice Rt in rialzo, Brusaferro: «Aumentano i contagi tra i giovani e la circolazione della variante Delta: vaccinare tutti con doppia dose» (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Indice Rt, dopo settimane di calo, ha subìto la prima impennata: 0,91 contro lo 0,66 della scorsa settimana. In aumento anche l’incidenza dei contagi da Coronavirus, con 19 casi su 100 mila abitanti (dati di ieri, contro 11 casi su 100 mila 7 giorni fa). Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss-Ministero della Salute sull’andamento dei contagi, ora all’esame della cabina di regia, sono in aumento soprattutto le infezioni tra i più giovani, spesso asintomatici. I dati di questa settimana sono «espressione di un aumento della ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Rt, dopo settimane di calo, ha subìto la prima impennata: 0,91 contro lo 0,66scorsa settimana. In aumento anche l’incidenza deida Coronavirus, con 19 casi su 100 mila abitanti (dati di ieri, contro 11 casi su 100 mila 7 giorni fa). Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss-MinisteroSalute sull’andamento dei, ora all’esamecabina di regia, sono in aumento soprattutto le infezioni tra i più, spesso asintomatici. I dati di questa settimana sono «espressione di un aumento...

