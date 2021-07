In molti comuni della Catalogna, compresa Barcellona, sarà reintrodotto il coprifuoco notturno (Di venerdì 16 luglio 2021) La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha autorizzato la reintroduzione del coprifuoco notturno in 161 comuni spagnoli a più alto rischio di contagio, compresa Barcellona. Il coprifuoco sarà valido tra l’una e le sei del mattino ed era stato Leggi su ilpost (Di venerdì 16 luglio 2021) La Corte Superiore di Giustiziaha autorizzato la reintroduzione delin 161spagnoli a più alto rischio di contagio,. Ilvalido tra l’una e le sei del mattino ed era stato

