Grado | tante le proposte per l’estate 2021

Grado è decisamente una località di mare a vocazione sportiva considerata la varietà di discipline che qui si possono praticare tutto l'anno, all'aria aperta e in tutta sicurezza. Tanto più durante questa estate, durante la quale, da luglio a settembre, grazie al progetto "Grado sport&fun" realizzato dal Comune di Grado, con la collaborazione del Consorzio Grado Turismo e di 7 Associazioni sportive, sarà possibile cimentarsi gratuitamente, ogni giorno della settimana, in svariate discipline. La molteplicità di attività sportive praticabili sull'Isola del Sole rappresenta un valore aggiunto per la destinazione, sia ...

A Grado un'estate con un nutrito programma di attività sportive gratuite

Grado è decisamente una località di mare a vocazione sportiva considerata la varietà di discipline che qui si possono praticare tutto l'anno, all'aria aperta e in tutta sicurezza. Tanto più durante ...

