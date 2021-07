F1 | risultato FP1 GP Gran Bretagna 2021 | Max Verstappen vola a Silverstone! Bene Charles Leclerc 4° | Carlos Sainz 6°

(Di venerdì 16 luglio 2021) E’ andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP di, round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Silverstone assisteremo a un weekend dai connotati storici visto che domani farà il suo esordio la Sprint Race, gara di 100 km la cui classifica andrà a definire la griglia di partenza della corsa domenicale. Un turno importante, dunque, quello di quest’oggi che sarà seguito dalle qualifiche della citata gara sprint. I team, in un contesto così particolare, si sono adoperati per fare delle prove comparative dal momento che al termine della FP1 le monoposto saranno in regime di parco chiuso e quindi ...

Ildi questo turno determina la griglia di partenza della gara sprint del sabato . Domani sono previste le prove libere 2 di 60 minuti con la scelta libera di un set di gomme (dure, medie o ...Nelle qualifiche per la seconda gara in Austria, ho ottenuto il mio migliordell'anno e ... Dobbiamo anche pensare di poter fare dei cambi d'assetto tra lee le qualifiche, ma dopo non ...E' andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Silverstone assisteremo a un weekend dai connotati storici visto che do ...Signore e signori, a Silverstone (Gran Bretagna) si fa la storia. Il tracciato britannico sarà il primo a essere teatro di una grande novità, ovvero la Sprint Race, un nuovo format che rivoluzionerà i ...