F1, George Russell dà spettacolo con la Williams e già spaventa Hamilton in chiave 2022 (Di venerdì 16 luglio 2021) George Russel si conferma nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1 2021. Il britannico dà spettacolo nella pista di casa entrando nella Top10 con l’ottavo tempo assoluto. Il portacolori della Williams è oramai una certezza in tutte le piste. L’ex campione della FIA F2 guarda al prosieguo del weekend e soprattutto al proprio futuro in Mercedes, un destino che appare segnato con questi risultati. Non c’è ancora la certezza ufficiale, nessuno neanche a Silverstone si sbilancerà per il prossimo anno. Le voci continuano però a rincorrersi sul conto di Valtteri Bottas, che appare sempre più lontano dal box ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)Russel si conferma nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1 2021. Il britannico dànella pista di casa entrando nella Top10 con l’ottavo tempo assoluto. Il portacolori dellaè oramai una certezza in tutte le piste. L’ex campione della FIA F2 guarda al prosieguo del weekend e soprattutto al proprio futuro in Mercedes, un destino che appare segnato con questi risultati. Non c’è ancora la certezza ufficiale, nessuno neanche a Silverstone si sbilancerà per il prossimo anno. Le voci continuano però a rincorrersi sul conto di Valtteri Bottas, che appare sempre più lontano dal box ...

Advertising

turnonth3light : @Dr4couis Stranamente è andato bene pure George Russell, qua i miracoli - guilhermehs14 : RT @PortalRussell: George Russell e o CEO e chefe de equipe da Williams, Jost Capito ?? #F1 #GR63 #PortalRussell #BritishGP ???? https://t.co… - Edoardoleicorre : Manca solo la firma sul contratto di George Russell Chi te l’ha detto? Toto Wolf? Non credo taci - MARCO196913 : RT @F1Daviderusso: Qualifiche (quelle vere) #BritishGP ???? #F1 - Lewis #Hamilton e la carica della 101 (non assegnabile) - Mercedes ritorn… - 6idolsforme : Non io che sono arrivata con un'ora di ritardo all'aperitivo perché col cazzo che mi perdo george russell in Q3 (e… -