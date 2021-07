Donna uccisa in parcheggio supermarket nel Napoletano (Di venerdì 16 luglio 2021) Il marito si costituisce 16 luglio 2021 15:58 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) Il marito si costituisce 16 luglio 2021 15:58 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

Napoli, donna uccisa in un parcheggio a Somma Vesuviana Una donna di 63 anni è stata uccisa a coltellate nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. L'omicidio è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, a via Marigliano. Un ...

Donna uccisa, si costituisce presunto omicida Agenzia ANSA Femminicidio al supermercato, il marito si costituisce e confessa: “Ero geloso” Francesco Nunziata, autore del Femminicidio al Supermercato, ha ucciso la moglie Vincenza Tuorto e ferito un fornitore: poco dopo il delitto si è costituito ai carabinieri di Ottaviano e ha confessato ...

Somma Vesuviana, 63enne uccisa in un parcheggio (Il Fatto Vesuviano) La donna uccisa era originaria di Saviano, mentre l'uomo ferito è di Sant'Anastasia L'omicidio è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, a via Marigliano. (ilmattino.it) ...

