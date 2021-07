Donna uccisa a coltellate nel parcheggio del supermercato | è caccia al killer

Advertising

Italia_Notizie : Napoli, donna uccisa a colpi di coltello nel parcheggio di un supermercato - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Napoli choc, donna di 63 anni uccisa a coltellate nel parcheggio del supermercato: è caccia al killer - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Napoli, donna uccisa a colpi di coltello nel parcheggio di un supermercato - MarcG_69 : RT @leggoit: Napoli choc, donna di 63 anni uccisa a coltellate nel parcheggio del supermercato: è caccia al killer - zazoomblog : Somma Vesuviana donna uccisa nel parcheggio di un supermercato - #Somma #Vesuviana #donna #uccisa -

Ultime Notizie dalla rete : Donna uccisa

Unadi 63 anni è stataa coltellate dal marito , in un parcheggio di un supermercato in via Marigliano, a Somma Vesuviana . La vittima era residente nel comune di Saviano (Napoli). Nella ...Laera originaria di Saviano, mentre l'uomo ferito è di Sant'Anastasia.Choc nel napoletano a Somma Vesuviana, dove una donna di 63 anni è stata uccisa a coltellate nel parcheggio di un supermercato: è caccia al killer da parte ...Uccide la moglie a coltellate e ferisce altre tre persone in strada a Somma Vesuviana. Dalle prime informazioni raccolte, la lite violenta si sarebbe consumata all’esterno del s ...