Dal Pino: “A settembre stadi aperti: così aiutiamo Pil e vaccinazioni” (Di venerdì 16 luglio 2021) Riaprire gli stadi per aiutare il Pil del paese e convincere gli indecisi a vaccinarsi. Questo il pensiero di Dal Pino, presidente della Serie A: “Il calcio è uno strumento sociale imponente, un settore che attrae 38 milioni di persone. Il successo agli Europei ha contribuito a una spinta in alto dello 0,7% del Pil. Il calcio ha una tale dimensione sociale da essere in grado di creare opportunità di business per le aziende”, ha detto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Poi annuncia. “Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare la gente allo stadio“. Dal Pino lancia una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Riaprire gliper aiutare il Pil del paese e convincere gli indecisi a vaccinarsi. Questo il pensiero di Dal, presidente della Serie A: “Il calcio è uno strumento sociale imponente, un settore che attrae 38 milioni di persone. Il successo agli Europei ha contribuito a una spinta in alto dello 0,7% del Pil. Il calcio ha una tale dimensione sociale da essere in grado di creare opportunità di business per le aziende”, ha detto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Poi annuncia. “Lavoriamo insieme con il governo per accelerare la campagna vaccinale e riportare la gente alloo“. Dallancia una ...

