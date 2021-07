Allarme esche killer | spunta il pane verde tra le siepi | torna la paura in città

(Di venerdì 16 luglio 2021)la preoccupazione per i padroni di animali che ogni giorno portano a spasso i loro amici a quattro zampe. Dopo la vicenda legata all' avvelenatore di cani nella zona di Brecce Bianche ecco che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allarme esche

AnconaToday

Torna la preoccupazione per i padroni di animali che ogni giorno portano a spasso i loro amici a quattro zampe. Dopo la vicenda legata all' avvelenatore di cani nella zona di Brecce Bianche ecco che ...Gli elefanti hanno generato curiosità, ma anche, si sono affacciati nelle cucine delle case ... La risposta sul campo si sta adattando in tempo reale, condi cibo e barriere fisiche che ...I proprietari dei due cuccioli, uno di 10 mesi e uno di 6, attendono ora gli esiti degli accertamenti medici poi si rivolgeranno ai Carabinieri della Compagnia di Venaria per presentare denuncia contr ...