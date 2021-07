Aereo scomparso in Siberia: tutti sopravvissuti i 17 passeggeri (anche 4 bimbi) (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ stato avvistato l’Aereo di cui si erano perse le tracce in Siberia e tutti i passeggeri ed equipaggio risultano sopravvissuti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Ria Novosti, citando il ministero... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ stato avvistato l’di cui si erano perse le tracce ined equipaggio risultano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Ria Novosti, citando il ministero...

