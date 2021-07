“A me piace, lo ammetto”. Diana Del Bufalo, la confessione ‘intima’ e la bufera si abbatte su di lei (Di venerdì 16 luglio 2021) Parliamo ancora di Diana Del Bufalo, stavolta per un episodio non proprio positivo. Nelle ultime la notizia della nuova relazione dell’attrice sta facendo il giro del web. Lei aveva postato delle foto in cui compariva in compagnia di un uomo, ma senza mai specificare chi fosse. Dopo la fine della storia con Edoardo Tavassi, infatti, Diana non ha più parlato di fidanzati o compagni. Si è presa una pausa di relax anche dal lavoro. Ma, come detto, in tanti si sono chiesti chi fosse il misterioso uomo accanto a lei. E alla fine si è scoperto, o meglio, confrontando le storie pubblicate da entrambi, si è risaliti al nome del musicista ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Parliamo ancora diDel, stavolta per un episodio non proprio positivo. Nelle ultime la notizia della nuova relazione dell’attrice sta facendo il giro del web. Lei aveva postato delle foto in cui compariva in compagnia di un uomo, ma senza mai specificare chi fosse. Dopo la fine della storia con Edoardo Tavassi, infatti,non ha più parlato di fidanzati o compagni. Si è presa una pausa di relax anche dal lavoro. Ma, come detto, in tanti si sono chiesti chi fosse il misterioso uomo accanto a lei. E alla fine si è scoperto, o meglio, confrontando le storie pubblicate da entrambi, si è risaliti al nome del musicista ...

Advertising

AndreaEttori : @peppe191181 @LucaSalvarani11 Questo format non è ufficiale per il prossimo anno, anche a me non piace. L'unica cos… - sscraffaele : @MarcoAnticoli il bello che a me piace, e non poco..lo ammetto..ma sono ancora abbastanza lucido.. - SayMeyMey : @preciiousdawn Davvero? Grande ???? Mi piace tanto, il soggetto, l'espressione, la posa e ammetto di avere un debol… - andreaschiroli : @IlContiAndrea a mio pare no, purtroppo ammetto che come servizio, prezzi, bellezza e tipo di vacanza che piace a m… - Iarriesanchor : @wallsxharreh in realtà mi piace essere chiamato piccolo ma non lo ammetto?? -