Wta Praga 2021, programma e orari venerdì 16 luglio

venerdì 16 luglio, al Wta 250 di Praga, sarà la giornata dedicata ai quarti di finale. Il match clou sarà sicuramente quello che si giocherà a conclusione di programma, quando Katerina Siniakova affronterà una tra Ysaline Bonaventure e Barbora Krejcikova. Andiamo a scoprire il programma completo con gli orari di gioco dei vari match.

Centre Court
A partire dalle ore 10:00: Viktoria Kuzmova vs Tereza Martincova (8)
A seguire: Storm Sanders vs Greet Minnen (9)
A seguire: Grace Min vs Wang Xinyu
A seguire: Katerina Siniakova (5) vs Ysaline Bonaventure / Barbora Krejcikova (2)

Ultime Notizie dalla rete : Wta Praga Sport in tv oggi (giovedì 15 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming ... 3a giornata - Diretta streaming sul canale YouTube Baseball Czech (Ore 10:00 Parma - Ostrava, ore 13:30 Parma - L&D Amsterdam, ore 17:30 Bologna - Neptunus) 10:00 TENNIS WTA 250 Praga - Diretta tv ...

WTA Praga 2021, Nina Stojanovic ko, sospesa Siniakova - Smitkova Nella parte alta del tabellone, saranno Tereza Martincova e Viktoria Kuzmova a sfidarsi nei quarti di finale. Per entrambe una vittoria in due set: la prima ha rispettato il pronostico contro Asia ...

WTA Praga 2021, Nina Stojanovic ko, sospesa Siniakova-Smitkova OA Sport Wta Praga 2021, programma e orari venerdì 16 luglio Venerdì 16 luglio, al Wta 250 di Praga, sarà la giornata dedicata ai quarti di finale. Il match clou sarà sicuramente quello che si giocherà a conclusione di programma, quando Katerina Siniakova ...

Krejcikova elogia Simona Halep. "Ho visto tutte le sue partite" Barbora Krejcikova sta vivendo sicuramente la migliore stagione della sua carriera. La tennista ceca ha infatti vinto il suo primo Slam in singolare al Roland Garros battendo in finale Anastasia Pavly ...

