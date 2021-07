Ufficiale | Ungaro torna alla Reggina nel ruolo di collaboratore tecnico

(Di giovedì 15 luglio 2021) Laannuncia il ritorno di Gaetanoin amaranto neldi. Questa la nota: “1914 comunica di aver raggiunto un accordo con Gaetanofino al 30 giugno del 2022. Figlio del Sant’Agata,ha indossato la nostra maglia sia in A che in Lega Pro. A distanza di sei anninella città in cui è nato e cresciuto e nella squadra di cui è sempre stato tifoso, con l’obiettivo di intraprendere un percorso che lo porterà a rivestire ildi ...

