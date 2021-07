Ucciso in Messico: Procura Roma avvia indagine per omicidio (Di giovedì 15 luglio 2021) La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio in relazione alla morte del volontario italiano Michele Colosio, Ucciso in strada in Messico l'11 luglio scorso. Il procedimento, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Ladiha aperto un fascicolo diperin relazione alla morte del volontario italiano Michele Colosio,in strada inl'11 luglio scorso. Il procedimento, ...

