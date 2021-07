Tragedia Mottarone | gip | esteso incidente probatorio | no esperimento giudiziale

(Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - Il gip di Verbania Elena Ceriotti ha accolto la richiesta avanzata dalla procura di estendere a tutti i quattordici indagati l'per accertare le cause delladella funivia delin cui lo scorso 23 maggio hanno perso la vita 14 persone. Nell'ordinanza il giudice ha accolto l'istanza di allargare l'accertamento sulla cosiddetta scatola nera della cabina precipitata dopo la rottura della fune trainante e per il non corretto funzionamento del sistema frenante di emergenza. Il giudice ha respinto la richiesta di...

Perché dopo Rigopiano ci sono state altre tragedie, penso al ponte Morandi e al Mottarone. Non devono succedere più. A noi non importa vedere in carcere le persone, devono capire dove hanno sbagliato ... Milano, 15 lug. Il gip di Verbania Elena Ceriotti ha accolto la richiesta avanzata dalla procura di estendere a tutti i quattordici indagati l'incidente probato ... Così la mamma di Alessandro Riccetti, receptionist ternano ucciso dalla valanga, ritirando una benemerenza civica in onore del figlio ...