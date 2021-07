Scuola sicura, al via la campagna sicurezza con le verifiche negli edifici (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Priorità alla Scuola e così è e continuerà ad essere per l’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno. Il Comune di Somma Vesuviana era risultato beneficiario del finanziamento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per ’espletamento delle indagini e delle verifiche dei solai e controsoffitti sugli edifici scolastici pubblici. Abbiamo dunque proceduto e stiamo continuando a farlo a controlli di solai e controsoffitti presso la Scuola media San Giovanni Bosco/Summa Villa sia del plesso di Piazza Vittorio Emanuele III e sua sul plesso di Via Aldo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Priorità allae così è e continuerà ad essere per l’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno. Il Comune di Somma Vesuviana era risultato beneficiario del finanziamento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per ’espletamento delle indagini e delledei solai e controsoffitti sugliscolastici pubblici. Abbiamo dunque proceduto e stiamo continuando a farlo a controlli di solai e controsoffitti presso lamedia San Giovanni Bosco/Summa Villa sia del plesso di Piazza Vittorio Emanuele III e sua sul plesso di Via Aldo ...

