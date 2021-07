Scontro a sinistra sul rifinanziamento della guardia costiera libica (Di giovedì 15 luglio 2021) La maggioranza tiene sul voto al contestato decreto missioni che, tra le altre cose, rifinanzia la guardia costiera libica per il contrasto all'immigrazione irregolare. In fin dei conti si decide di rinviare tutto all'anno prossimo. La Camera ha infatti approvato la risoluzione di maggioranza che impegna il governo a "verificare la possibilità che dalla prossima programmazione vi siano le condizioni per superare" la cooperazione con i libici, trasferendola alla missione Ue Irini. E' stata invece bocciata la risoluzione presentata da alcuni deputati di Pd, ex M5s, Leu e +Europa che ne chiedeva la chiusura definitiva fin da subito. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) La maggioranza tiene sul voto al contestato decreto missioni che, tra le altre cose, rifinanzia laper il contrasto all'immigrazione irregolare. In fin dei conti si decide di rinviare tutto all'anno prossimo. La Camera ha infatti approvato la risoluzione di maggioranza che impegna il governo a "verificare la possibilità che dalla prossima programmazione vi siano le condizioni per superare" la cooperazione con i libici, trasferendola alla missione Ue Irini. E' stata invece bocciata la risoluzione presentata da alcuni deputati di Pd, ex M5s, Leu e +Europa che ne chiedeva la chiusura definitiva fin da subito. ...

Sulla Libia è scontro a sinistra: ma il Pd non si impone ilGiornale.it Scontro a sinistra sul rifinanziamento della guardia costiera libica La maggioranza tiene sul voto al contestato decreto missioni che, tra le altre cose, rifinanzia Tripoli per il contrasto all'immigrazione irregolare. Ma il Pd si spacca ...

