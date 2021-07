ROBERTA CAPUA E LA RIVINCITA DEL TALENTO. ARRIVA LA PROMOZIONE NELL’AUTUNNO DI RAI1? (Di giovedì 15 luglio 2021) Non è affatto scontato, in televisione come in qualsiasi ambito, che vinca il TALENTO, la professionalità, il garbo, lo stile. Nel caso di ROBERTA CAPUA, rientrata alla conduzione di un programma importante come Estate in Diretta dopo una lunga assenza, è successo. Già dal primo giorno era come se non avesse mai lasciato la diretta. Settimane in cui, assieme all’altrettanto valido Gianluca Semprini, hanno affrontato dirette impegnative, organizzate letteralmente all’ultimo momento e senza mai sbavature, errori o facili drammatizzazioni. Il successo di Estate in Diretta potrebbe portare ad una PROMOZIONE di ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 15 luglio 2021) Non è affatto scontato, in televisione come in qualsiasi ambito, che vinca il, la professionalità, il garbo, lo stile. Nel caso di, rientrata alla conduzione di un programma importante come Estate in Diretta dopo una lunga assenza, è successo. Già dal primo giorno era come se non avesse mai lasciato la diretta. Settimane in cui, assieme all’altrettanto valido Gianluca Semprini, hanno affrontato dirette impegnative, organizzate letteralmente all’ultimo momento e senza mai sbavature, errori o facili drammatizzazioni. Il successo di Estate in Diretta potrebbe portare ad unadi ...

