Resident Evil Re | Verse rinviato | non ce la fa per il 2021 – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 15 luglio 2021) Capcom ha annunciato il rinvio del giocoRe:, che non ce la farà a uscire nel, slittando all’anno prossimo.. Capcom ha annunciato di averufficialmenteRe:al 2022. Quindi quella che era stata presentata come la modalitàdiVillage non ce la farà a uscire entro l’anno corrente, come precedentemente comunicato. In realtàRe:sarebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Capcom ha rinviato di un anno lo spin - off multiplayer di, Re:Verse per offrire un'esperienza di gioco fluida. Il titolo è ora previsto nel 2022, ma ulteriori dettagli verranno forniti in un secondo momento. Chi ha acquistato...Capcom ha appena annunciato il rinvio diRe:Verse al 2022 , proprio in questo mese di luglio in cui era pianificata la sua uscita. Il gioco era già stato rinviato in precedenza, dato che la sua data di uscita iniziale era ...Capcom ha annunciato ufficialmente un secondo rinvio riguardo Resident Evil Re:Verse, lo sparatutto multiplayer che originariamente doveva uscire insieme a ...L'uscita del titolo multiplayer previsto insieme a Resident Evil Village, intitolato Re:Verse, è stata rinviata all'anno prossimo.