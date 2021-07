Multato per il parcheggio in doppia fila, getta in mare le chiavi della macchina della polizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Multato per aver parcheggiato l'auto in doppia fila , il 49enne T. G. si è vendicato prendendo le chiavi dell'auto di servizio della polizia municipale per poi gettarle in mare. In seguito, è stato ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021)per aver parcheggiato l'auto in, il 49enne T. G. si è vendicato prendendo ledell'auto di serviziomunicipale per poirle in. In seguito, è stato ...

Advertising

samuelepenta : @drugo90129307 @AdolfoTasinato @Agenzia_Ansa Se vieni ti sputo volentieri, lockdown mai esistito per me mai multato… - Tonino0717 : @GiovanniAgost20 Questo significa che il mio idraulico con 3 appartamenti e RdC si vedrebbe multato per cifre inferiori rispetto a me? - CuocoFiorellino : Ieri i vigili di Venaria (To) hanno multato mio fratello perché aveva posteggiato male il taxi per far scendere e a… - eastwestEU : [VIDEO] Un rapporto difficile quello tra i colossi digitali e il mondo dell'informazione. La Francia ha multato Goo… - Lord_Vltor : RT @destouches_dr: “Che dici 4567 stasera aperitivo al novax lounge bar?” “Ma certo n.3745” “Ok allora a dopo, ci vediamo per le 21.30 che… -