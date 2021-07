Libia | Pd spaccato Giuditta Pini | Rifinanziamento incomprensibile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Libia spaccato

Analisi Difesa

Ho capito che lanon era un posto sicuro e mi sono preso il rischio di affrontare il viaggio ... Ma dopo tre notti e tre giorni in mare il gommone si èin due: una donna con il suo bimbo ...... che in questa intervista ci offre unodel paese nel giorno di questo appuntamento. FRANCIA E ITALIA NEL SAHEL/ "Mosse diverse, l'obiettivo comune è controllare laOcchi puntati sui ...La deputata spiega ad affaritaliani.it: "Spiace che un partito che difende i diritti umani assuma posizioni del genere e senza che nessuno ne spieghi il perché" ...La maggioranza tiene sul voto al contestato decreto missioni che, tra le altre cose, rifinanzia Tripoli per il contrasto all'immigrazione irregolare. Ma il Pd si spacca ...