Inter | ufficiale | un calciatore positivo al Covid-19 prima del ritiro

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’ha diramato un comunicatonel quale ha reso noto che ilLazaro è risultatoal-19. È già partito l’isolamento. Leggera preoccupazione in casaa causa dei risultati degli ultimi controlli rispetto al coronavirus. La società nerazzurra, infatti, ha comunicato la positività al-19 di Lazaro, per il quale è Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...dell': si tratta dell'austriaco Valentino Lazaro , rientrato dal prestito al Borussia Moenchengladbach. A renderlo noto è la stessa società nerazzurra, attraverso un comunicato...L'ha comunicato attraverso una nota pubblicata sul proprio sitola positività al Covid - 19 di Valentino Lazaro. L'austriaco, reduce dal prestito in Bundesliga con il Borussia M'Gladbach ...Il Milan ospita la Pro Sesto a Milanello per la prima amichevole della stagione. Tutto sul match da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni.L'Inter, dopo gli ultimi controlli, ha riscontrato la positività al Covid-19 di Valentino Lazaro: ecco il comunicato ufficiale del club ...