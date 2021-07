Il ban di una tipografia in Russia contro i BTS: “Rendono pervertiti i bambini” (Di giovedì 15 luglio 2021) La Russia contro i BTS, ancora una volta, con il pretesto dell’orientamento sessuale. Diciamo “ancora una volta” perché già nel 2019 nella repubblica meridionale del Daghestan, più precisamente al Cinema Hall della città di Makhachkala, fu messo in atto un vero e proprio boicottaggio per la trasmissione del film concerto BTS World Tour: Love Yourself In Seoul. Per questo il multisala Cinema Hall ridusse la disponibilità dei biglietti. Il motivo? I sette membri dei Bangtan Boys sarebbero omosessuali, e questo non va bene per il grande seguito da parte delle fasce più giovani. La stessa cosa è successa ad Ekaterinburg, ad est dei monti Urali, ai ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Lai BTS, ancora una volta, con il pretesto dell’orientamento sessuale. Diciamo “ancora una volta” perché già nel 2019 nella repubblica meridionale del Daghestan, più precisamente al Cinema Hall della città di Makhachkala, fu messo in atto un vero e proprio boicottaggio per la trasmissione del film concerto BTS World Tour: Love Yourself In Seoul. Per questo il multisala Cinema Hall ridusse la disponibilità dei biglietti. Il motivo? I sette membri dei Bangtan Boys sarebbero omosessuali, e questo non va bene per il grande seguito da parte delle fasce più giovani. La stessa cosa è successa ad Ekaterinburg, ad est dei monti Urali, ai ...

