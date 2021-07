Cuba | arrivano le prime concessioni dal Governo | via dazi su import alimenti

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ilno ha autorizzato l’ingresso temporaneo “senza limiti” di generi alimentari, prodotti da toeletta e medicinali – merci che scarseggiano nel mercato nazionale – senza il pagamento di tariffe. Taliazioni saranno consentite da lunedì fino al 31 dicembre 2021. Lo ha annunciato in televisione il primo ministro Manuel Marrero dopo le dure proteste scoppiate anegli ultimi giorni contro la crisi economica. Presidente fa mea culpa – Il presidenteno Miguel Diaz-Canel per la prima volta fa autocritica, affermando che le carenze dell’esecutivo nella gestione dei problemi del Paese ...

Advertising

anne793055412 : RT @simonegraziosi2: @yenisey74 @giadanajarro È una vita che dai canali ' ufficiali' arrivano informazioni distorte da Cuba. - Giovanni1958D : RT @greygooseonice: Dalla parte di #Cuba sempre, che da 60 anni resiste con dignità ad attacchi che arrivano da ogni parte, che esporta med… - simonegraziosi2 : @yenisey74 @giadanajarro È una vita che dai canali ' ufficiali' arrivano informazioni distorte da Cuba. - LuisaMaesano : RT @greygooseonice: Dalla parte di #Cuba sempre, che da 60 anni resiste con dignità ad attacchi che arrivano da ogni parte, che esporta med… - red_sharif : RT @greygooseonice: Dalla parte di #Cuba sempre, che da 60 anni resiste con dignità ad attacchi che arrivano da ogni parte, che esporta med… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba arrivano

...ad accusaredi violazione dei diritti umani, ma da qualche anno, con i media online, si è centuplicato il diffondersi di queste notizie. Le notifiche e i suggerimenti di lettura che...... ha detto: 'Cari giovani libertari, orai miei squadristi in borghese, i guardiani della ... Il gigante che sta a cento miglia da quella grande prigione a cielo aperto che è, la quale a sua ...Cuba, l'economia non vive di ideologia. È stata finora un gigantesco equivoco che ha resistito nel tempo. Ora deve trovare un approdo nella realtà ...Lo ha annunciato in televisione il primo ministro Manuel Marrero dopo le dure proteste scoppiate a Cuba negli ultimi giorni contro la crisi economica.