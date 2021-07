Covid, monitoraggio Gimbe: +61% di nuovi casi, ma calano i ricoveri e i decessi. A picco le prime dosi: -73% (Di giovedì 15 luglio 2021) Il confronto tra la settimana 7-13 luglio e la precedente. Diminuiscono i tamponi. Il presidente della Fondazione, Cartabellotta: "Green pass alla francese utile ma al momento inapplicabile: mancano vaccini per tutti e test gratis" Leggi su repubblica (Di giovedì 15 luglio 2021) Il confronto tra la settimana 7-13 luglio e la precedente. Diminuiscono i tamponi. Il presidente della Fondazione, Cartabellotta: "Green pass alla francese utile ma al momento inapplicabile: mancano vaccini per tutti e test gratis"

Advertising

eziomauro : Covid, monitoraggio Gimbe: 61% di nuovi casi, ma calano i ricoveri. A picco le prima dosi: -73% - istsupsan : #covid ?? La percentuale di casi genotipizzati è in aumento ?? da circa 0,5% di gennaio al 6% di giugno. Leggi - il… - RaiNews : #Covid. Monitoraggio #Gimbe: contagi in risalita, ma ospedali ok. Vero problema, i non vaccinati - FondSodalitas : RT @IstDonazione: Partecipa al 3° monitoraggio IID #ilDonoNonSiFerma Compila il questionario: - AngeloTani : Nel frattempo. “Incremento del 61% dei nuovi casi di contagio #Covid a fronte di un calo dei ricoveri e dei decess… -