Atp Amburgo 2021, programma e orari venerdì 16 luglio: Tsitsipas per un posto in semifinale (Di giovedì 15 luglio 2021) venerdì 16 luglio sarà la giornata dedicata ai quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo. Tra gli atleti rimasti in tabellone, spicca il nome di Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 1, che se la vedrà con Filip Krajinovic. A caccia di un posto in semifinale anche gli altri favoriti, come Nikoloz Basilashvili e Pablo Carreno Busta. Di seguito, il programma completo. Centre Court A partire dalle 12:30: Nikoloz Basilashvili (3) vs Laslo Djere Non prima delle 14:00: Stefanos Tsitsipas (1) vs Filip Krajinovic (6) A seguire: Dusan Lajovic (5) vs Pablo ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021)16sarà la giornata dedicata ai quarti di finale dell’ATP 500 di. Tra gli atleti rimasti in tabellone, spicca il nome di Stefanos, testa di serie numero 1, che se la vedrà con Filip Krajinovic. A caccia di uninanche gli altri favoriti, come Nikoloz Basilashvili e Pablo Carreno Busta. Di seguito, ilcompleto. Centre Court A partire dalle 12:30: Nikoloz Basilashvili (3) vs Laslo Djere Non prima delle 14:00: Stefanos(1) vs Filip Krajinovic (6) A seguire: Dusan Lajovic (5) vs Pablo ...

