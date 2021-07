"Assolto dai giudici e non dal Pd, ho già le liste per riprendermi la Calabria" (Di giovedì 15 luglio 2021) Dice proprio così: “Neanche una telefonata dal mio partito in questi due anni”. E si capisce che, direbbe il poeta, il “modo ancor l’offende”. Occorre partire anche da qui, per comprendere questo pasticcio del centrosinistra calabrese (a pensarlo a tavolino, non sarebbe venuto così bene). Che non è finito, perché, udite udite, Mario Oliverio, a questo punto, è pronto a riscendere in campo: “Vedo nomi calati dall’alto, senza discussione e senza progetto. Se non ci sarà una correzione di rotta e una discussione, io sono pronto a scendere in campo con più liste”. Ecco, solo per darvi un’idea. Poi ci arriviamo. Prima, però, due date: il 20 marzo del 2019, quando dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Dice proprio così: “Neanche una telefonata dal mio partito in questi due anni”. E si capisce che, direbbe il poeta, il “modo ancor l’offende”. Occorre partire anche da qui, per comprendere questo pasticcio del centrosinistra calabrese (a pensarlo a tavolino, non sarebbe venuto così bene). Che non è finito, perché, udite udite, Mario Oliverio, a questo punto, è pronto a riscendere in campo: “Vedo nomi calati dall’alto, senza discussione e senza progetto. Se non ci sarà una correzione di rotta e una discussione, io sono pronto a scendere in campo con più”. Ecco, solo per darvi un’idea. Poi ci arriviamo. Prima, però, due date: il 20 marzo del 2019, quando dalla ...

