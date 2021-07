Alessia Macari, l’ex “Ciociara” diventa mamma per la prima volta (Di giovedì 15 luglio 2021) Alessia Macari è nota al mondo dello spettacolo per aver vinto il primo Grande Fratello Vip e Ciociara di Avanti un altro. La bellissima 27 anni è felicemente sposata, dal 2019, con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl. Il 31enne ha conquistato il suo cuore e l’ha resa felice come non mai. I due, ad oggi, danno una delle notizie più belle che i fans si potevano aspettare, è in attesa del suo primo bambino. La notizia è stata rivelata in esclusiva dal settimanale Chi ed è stata annunciata solamente dopo che la showgirl ha superato il terzo mese di gravidanza. Ancora non si sa se il fiocco in casa Kragl sarà azzurro o rosa, ma la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 luglio 2021)è nota al mondo dello spettacolo per aver vinto il primo Grande Fratello Vip edi Avanti un altro. La bellissima 27 anni è felicemente sposata, dal 2019, con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl. Il 31enne ha conquistato il suo cuore e l’ha resa felice come non mai. I due, ad oggi, danno una delle notizie più belle che i fans si potevano aspettare, è in attesa del suo primo bambino. La notizia è stata rivelata in esclusiva dal settimanale Chi ed è stata annunciata solamente dopo che la showgirl ha superato il terzo mese di gravidanza. Ancora non si sa se il fiocco in casa Kragl sarà azzurro o rosa, ma la ...

