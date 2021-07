(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoInizia oggi ail più grandesull’Innovazione Digitale e Sociale, il Web: una tre giorni di formazione che tende verso l’innovazione. Una full immersion per i partecipanti che spaziano tra digitalizzazione, sostenibilità, educazione e formazione, ricerca, inclusione e accessibilità, health, legalità, occupazione e imprenditorialità. Anche quest’anno i 38.000 mq del Palacongressi ospiteranno una ricca Area Expo Fisica con oltre 90 espositori in presenza. Tra i progetti che hanno dato un valido contributo all’evento, merita una menzione particolare HUBitat, ...

Advertising

anteprima24 : ** Al Web Marketing Festival di Rimini c'è un hub che punta su #Castelpoto ** - SistemiAziendal : Provvedi APR ha appena scelto @SistemiAziendali quale consulente al SEO e al web marketing, è indiscutibile il fat… - Regenesi_com : Non perdere la sala #SDGs del Web Marketing Festival. Una sala dedicata all'innovazione e alla sostenibilità. Oltre… - SchoolrHQ : Schoolr sarà al Web Marketing Festival! Quest'anno siamo protagonisti del più grande festival dedicato al web e al… - RaiperilSociale : RT @Raiofficialnews: Rai Pubblica Utilità a @ilfestival, a Rimini dal 15 al #17luglio. I principali appuntamenti saranno interpretati da pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Web Marketing

La settimana del business dal 19 Luglio al 23 Luglio - WEBINAR GRATUITI L'agenzia diLeaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua 'Business Week' una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e ...... utenti, curiosi, golosi, attenti all'esperienza turistica ed enogastronomica, capaci di suggerire e socializzare a loro volta l'esperienza vissuta" spiega Luca Cotichini,manager di ...Cosenza, CMO di Buzzoole: “i brand dovrebbero basare le attività di Influencer Marketing non su vanity metrics, ma su dati reali di performance” L’approccio all’Influencer Marketing da parte delle azi ...Dopo un passaggio in 24Ore Business School, entra in RDS con l’obiettivo di mettere a sistema tutti i touchpoint di cui la radio dispone ...