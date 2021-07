18 nuovi contagi rilevati giovedì 15 luglio in FVG (Di giovedì 15 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.409 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi contagi – di cui 2 tra i migranti in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,41%. Sono inoltre 1.797 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,17%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono sono 5. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.409 tamponi molecolari sono stati18– di cui 2 tra i migranti in provincia di Trieste – con una percentuale di positività dello 0,41%. Sono inoltre 1.797 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati3 casi (0,17%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono sono 5. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono ...

