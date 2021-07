Sul Pass da liberale condivido Macron: non ti vaccini? Stai a casa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il green Pass come greandpeace, come ritorno alla pace della nostra esistenza. Non so voi, ma dopo un anno infernale, fra morti, malati gravi, lockdown, restrizioni di ogni genere, mascherine all’aperto, coprifuoco, vita che non è vita, la stanchezza e l’oppressione per tutto questo prendono il sopravvento. E accuso, sì accuso, chi si dice esausto e arrabbiato per l’incubo che stiamo vivendo, però poi no, il vaccino no, perché non si sa cosa c’è dentro, salvo poi andare in farmacia a prendersi qualsiasi cosa, senza leggere il bugiardino e spesso chiedendo al farmacista di chiudere un occhio perché sprovvisto di ricetta. Perché se metti una moneta dove te l’hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il greencome greandpeace, come ritorno alla pace della nostra esistenza. Non so voi, ma dopo un anno infernale, fra morti, malati gravi, lockdown, restrizioni di ogni genere, mascherine all’aperto, coprifuoco, vita che non è vita, la stanchezza e l’oppressione per tutto questo prendono il sopravvento. E accuso, sì accuso, chi si dice esausto e arrabbiato per l’incubo che stiamo vivendo, però poi no, il vaccino no, perché non si sa cosa c’è dentro, salvo poi andare in farmacia a prendersi qualsiasi cosa, senza leggere il bugiardino e spesso chiedendo al farmacista di chiudere un occhio perché sprovvisto di ricetta. Perché se metti una moneta dove te l’hanno ...

