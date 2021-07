Sta per precipitare dal tetto di un edificio: la mamma la afferra al volo per una gamba salvandola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una ragazza sarebbe quasi certamente morta o rimasta gravemente ferita senza la prontezza di riflessi della madre, che ne ha impedito la caduta dal tetto di una palazzina. La prontezza di riflessi di una madre ha permesso a una figlia di sopravvivere ad una caduta che quasi certamente le sarebbe costata la vita. I fatti L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una ragazza sarebbe quasi certamente morta o rimasta gravemente ferita senza la prontezza di riflessi della madre, che ne ha impedito la caduta daldi una palazzina. La prontezza di riflessi di una madre ha permesso a una figlia di sopravvivere ad una caduta che quasi certamente le sarebbe costata la vita. I fatti L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

matteorenzi : Da oggi ControCorrente è disponibile anche in versione audiolibro. La voce purtroppo stavolta è la mia! E grazie a… - NicolaPorro : A #Cuba è in corso una rivoluzione contro il sistema castro-comunista. Ecco cosa sta succedendo davvero e perché pe… - fattoquotidiano : Per il leader di Italia Viva il Reddito di cittadinanza sono 'soldi buttati'. E accusa i 5 Stelle di aver messo su… - laura_sale : RT @DiegoFusaro: Vita e libertà formano un tutt'uno. Senza libertà, non vi è vita. È per questo che, nella storia, l'uomo è da sempre dispo… - OpencovidM : RT @carbo_marco79: Sempre per non farsi illusioni: all'aumento dei ricoveri corrisponde aumento dei decessi. Il rapporto decessi/ricoveri s… -