fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 103 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro allo 0,711% - MilanoFinanza : Piazza Affari chiude in verde (+0,15%). Spread Btp/Bund a 103 punti base - fisco24_info : Btp: titolo a 10 anni sotto rendimento dello 0,7%: Ai minimi da aprile, spread con Germania a quota 100 - italiaserait : Spread oggi, com’è il differenziale tra Bund e Btp - notizieoggi24 : Spread Btp-Bund oggi 14 luglio, calo a 100 punti base -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Agenzia ANSA

È stabile l'obbligazionario: losale leggermente a 106 punti base e il tasso delchiude a +0,71%. Intanto sul primario è stato un boom di richieste per ia 7 e 15 anni nell'asta del ...trae Bund a 10 anni in leggero aumento finale: il differenziale ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 103 punti base rispetto ai 101 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del ...MILANO, 14 LUG - Spread tra Btp e Bund a 10 anni in leggero aumento finale: il differenziale ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 103 punti base rispetto ai 101 dell'avvio. Il rendimento del p ...Borsa italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale bene Tenaris e Stm. Male invece Leonardo e Recordati ...