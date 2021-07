Robotaxi a guida autonoma di livello 4 entro l’anno in Cina | c’è anche SAIC MotorHDblog it

Advertising

SAIC Motor , una controllata dallo stato cinese, tra le più grandi aziende attive nell'automotive nel Paese, ha in programma di attivare i suoi primiconautonoma di livello 4 entro la fine dell'anno . Il piano prevede un numero non elevatissimo di vetture, in totale tra le 40 e le 60, e solo in due città, Shanghai e Suzhou, ma si ...La grande novità della nuova piattaforma, secondo l'azienda, è il livello di sofisticatezza tecnologica, che permette unaautonoma di livello 4/5 che significa che ifunzioneranno ...Inizierà con un numero di mezzi non elevatissimo, tra le 40 e le 60 unità, solo nelle città di Shanghai e Suzhou.Cupra è uno dei tanti marchi (nato nel 2018) della galassia del Gruppo Volkswagen: per far capire quanto il brand iberico stia andando bene, l’amministratore delegato VW, Herbert Diess, fa un paragone ...