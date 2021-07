Ricordate l’esuberante “Taylor” di “The O C ” | com’è oggi la splendida Autumn Reeser?

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ha interpretatoe brillante “” in “The O.C.”: sapetediventatala talentuosa? Scopriamolo insieme! Alla sua prima apparizione in “The O.C.” la bellissimanon è stata un personaggio molto amato. Complice la sua insicurezza nei confronti di Marissa, la giovane si è impegnata per “eliminare” la concorrenza con l’aiuto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.