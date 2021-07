Obbligo green pass, Fontana: “Non serve”; Carretta: “Necessario contro l’egoismo dei no vax” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tutta Europa sta guardando verso la Francia dopo il discorso del 13 luglio del presidente francese Emmanuel Macron che ha dichiarato che sul territorio francese chi non sarà vaccinato non potrà più andare nei caffè, ristoranti, musei e al cinema. Così come salire su aerei e treni. Obbligatorio, quindi, avere un pass che attesta la vaccinazione: oppure il risultato negativo di un test che non sarà più gratuito. Le prime restrizioni partiranno dal 21 luglio, altre nel mese di agosto. Il personale sanitario, inoltre, che non si sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre non potrà più lavorare e non verrà più pagato, ha riferito il ministro della Salute ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tutta Europa sta guardando verso la Francia dopo il discorso del 13 luglio del presidente francese Emmanuel Macron che ha dichiarato che sul territorio francese chi non sarà vaccinato non potrà più andare nei caffè, ristoranti, musei e al cinema. Così come salire su aerei e treni. Obbligatorio, quindi, avere unche attesta la vaccinazione: oppure il risultato negativo di un test che non sarà più gratuito. Le prime restrizioni partiranno dal 21 luglio, altre nel mese di agosto. Il personale sanitario, inoltre, che non si sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre non potrà più lavorare e non verrà più pagato, ha riferito il ministro della Salute ...

